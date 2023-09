Pogba doit renoncer à 10M€

Axel Cornic

Paul Pogba vient d’une saison extrêmement compliquée et pour le moment, celle-ci ne va pas mieux. Après une nouvelle blessure, le milieu de terrain est accusé d’avoir consommé de la testostérone, considéré comme un produit dopant et donc interdit. Il risque donc une lourde sanction et certains voient même une fin de carrière, avec les 30 ans de la star française.

C’est un calvaire qui n’en finit plus. Un an après ses problèmes de genou ainsi que l’affaire de justice qui l’oppose toujours à son frère, Paul Pogba a été contrôlé positif à un produit dopant et directement suspendu par son club, la Juventus. Si cette accusation est confirmée, il pourrait être suspendu entre 1 et 4 ans.

Équipe de France : Domenech se fait encore fracasser ! https://t.co/Ji9QZ9FhEl pic.twitter.com/LR5XrNw0cU — le10sport (@le10sport) September 13, 2023

Pogba risque gros

Désormais, la suite de la carrière de Pogba est un flou total, surtout que plusieurs médias en Italie assurent qu’il aurait avoué avoir consommé un médicament contenant un produit dopant sous les conseils d’un ami médecin. Prouver la nature involontaire de ce geste devient donc très compliqué et une sanction semble donc être devenue plus que probable.

La Juve coupe son salaire