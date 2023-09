Il plante la France pour l’Algérie, Riolo se lâche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En mars dernier, Houssem Aouar changeait de nationalité sportive. Passé par l'équipe de France, il avait décidé de défendre les couleurs de l'Algérie, le pays de ses parents. Présent à Alger ces derniers jours, Daniel Riolo est revenu sur ce changement et n'a pas hésité à tacler le joueur de l'AS Roma.

Ces derniers temps, de nombreux binationaux ont tourné le dos à la France. Une pratique, qui n'est pas rare dans le milieu de football. Aujourd'hui à l'AS Roma, Houssem Aouar est l'un d'entre eux. Sélectionné par Didier Deschamps en amical, il avait la possibilité de changer de nationalité sportive et n'a pas laissé passer sa chance. Aujourd'hui international algérien, Aouar avait justifié son choix. « C’est un choix du cœur. (…) C’est un signe du destin. Je vais démontrer ce que je sais faire sur le terrain. » avait-il confié en mars dernier. De passage à Alger ces derniers jours, Daniel Riolo est revenu sur le choix du Lyonnais.

« Le joueur devrait suivre ce que son cœur lui dicte »

« Le joueur devrait suivre ce que son cœur lui dicte. Moi, je n’aime pas les aptitudes opportunistes, je n’aime pas qu’un joueur choisisse une sélection parce qu’il n’a pas été pris dans une et il va dans l’autre par défaut. Si on joue pour une sélection, il faut le faire avec le cœur. Et je pense que dans un pays où la passion est aussi forte qu’en Algérie, je pense que les Algériens sont très attentifs à ça et n’aime pas qu’on triche. Ils veulent que le gars qui vient en sélection soit concerné à 100%, et je sais que Belmadi fait très attention à ça » a confié le chroniqueur de RMC .

Riolo descend Aouar