Scandale de dopage, Pogba contre-attaque

Axel Cornic

Alors qu’il semblait enfin pouvoir revenir après une année noire, Paul Pogba fait à nouveau face à un énorme problème. Le Français a en effet été contrôle positif à un test antidopage opéré le 20 aout dernier et risque une suspension pouvant aller jusqu’à quatre ans, ce qui serait une catastrophe pour un joueur âgé de 30 ans.

Décidément, le calvaire de Paul Pogba n’en finit plus. Après ses multiples blessures et ses problèmes de justice avec son frère, le Champion du monde 2018 voit la suite de sa carrière ne tenir plus qu’à un fil. Contrôlé positif lors d’un test antidopage il risque en effet très gros, avec la Juventus qui l’a déjà suspendu à titre provisoire.

Pogba demande une contre-expertise

A en croire les dernières indiscrétions de l’ AFP , Paul Pogba aurait demandé une contre-expertise, demandant ainsi l’ouverture de son échantillon B. Il devrait donc connaitre le verdict le 20 septembre prochain selon les médias italiens, alors qu’il n’a actuellement pas le droit de s’entrainer avec la Juventus, qui a d’ailleurs suspendu le versement de son salaire de 10M€ par an jusqu’en 2026.

Un médicament conseillé par un ami médecin