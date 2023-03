Ca chauffe pour Mbappé, le suspense est à son comble

Thomas Bourseau

Hugo Lloris et Raphaël Varane ne sont plus dans le paysage, l’occasion pour Kylian Mbappé de devenir le capitaine de l’équipe de France ? C’est du moins la tendance évoquée dans la presse, mais Didier Deschamps va faire durer le suspense un petit moment encore.

Hugo Lloris était le capitaine de l’équipe de France pendant de longues années. Cependant, après le Mondial, le portier de Tottenham a pris la décision de prendre sa retraite, à l’instar de Steve Mandanda, sa fidèle doublure. Il en a été de même pour Karim Benzema et surtout pour Raphaël Varane qui postulait sérieusement pour le statut de capitaine de par son importance dans l’ère-Didier Deschamps entamée en 2012 après l’Euro.

Mbappé en pole pour le capitanat des Bleus

De quoi permettre à Kylian Mbappé de se mettre à sérieusement croire en ses chances de devenir le nouveau capitaine de l’équipe de France du haut de ses 24 ans. D’ailleurs, selon le journaliste Abdellah Boulma, au vu des discussions qui auraient eu lieu ces dernières heures, Mbappé serait plus que jamais en pole position pour le brassard de capitaine des Bleus.

«Il y en a certains que je retiens. Kylian en fait partie»