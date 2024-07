«C’est historique», il balance après avoir repoussé l’équipe de France

Arnaud De Kanel

A l’instar d’Aymeric Laporte, Robin Le Normand a préféré représenter l’Espagne plutôt que son pays natal, la France. Le défenseur de la Real Sociedad a vécu le plus gros moment de sa carrière dimanche soir en remportant l’Euro 2024 avec la Roja. Un quatrième sacre continental tout simplement historique pour les Espagnols.

L’Euro 2024 s’est achevé dimanche soir et la victoire est logiquement revenue à l’Espagne. La sélection de Luis De La Fuente a produit le plus beau jeu de cette compétition et elle a été récompensée avec ce titre. Cette équipe espagnole avait en plus de cela la particularité d’avoir une défense centrale composée de deux… Français ! En effet, Aymeric Laporte et Robin Le Normand ont été naturalisés, eux qui n’entraient pas dans les plans de Didier Deschamps. Le défenseur de la Real Sociedad était logiquement aux anges au moment de répondre aux questions des journalistes.

«Mon parcours est atypique»

Grâce à cette victoire en finale face à l’Angleterre, l’Espagne a donc remporté son 4ème Euro, un record absolu dans l’histoire de la compétition. La récompense de nombreux sacrifices pour Robin Le Normand.

«C’est historique»

« Mon parcours est atypique. J’espère qu’il démontre aussi qu’il faut donner la chance à tout le monde, pas seulement aux jeunes de 18 ans. Il faut laisser les joueurs se développer. C’est ce que la Real Sociedad a fait pour moi, c’est ce qu’ils ont fait en Espagne. C’est beaucoup de fierté, beaucoup de mots de remerciement pour ce qu’ils ont pu m’offrir. Aujourd’hui, je vis un moment incroyable pour moi, un moment incroyable pour ma famille. Et c’est historique. C’est eux qui ont le plus souffert sur mon chemin. Ils m’ont toujours aidé, ils m’ont relevé la tête. Bien sûr, je dois remercier la Real Sociedad. Ils m’ont donné ma carrière. Imanol Alguacil (entraîneur de la Real depuis 2018) m’a beaucoup donné. On a beaucoup travaillé », a déclaré Robin Le Normand en zone mixte auprès de Sud Ouest et du Télégramme

