Bloqué par Deschamps, Zidane les fait rêver

Arthur Montagne

C'est donc désormais une certitude, Didier Deschamps conserve son poste de sélectionneur de l'équipe de France puisqu'il vient même de prolonger jusqu'en 2026, date de la prochaine Coupe du monde. Une situation qui plombe Zinedine Zidane qui attendait depuis longtemps que le poste se libère. Mais l'ancien numéro 10 des Bleus reste très convoité et au Brésil, on l'attend avec impatience.

Ce n'est pas une grande surprise, mais l'annonce est tombée ce samedi, Didier Deschamps a prolongé son contrat à la tête de l'équipe de France. Et la durée de son contrat a de quoi interpeller puisque le sélectionneur a prolongé jusqu'à la Coupe du monde 2026 ! Une situation qui bloque totalement Zinedine Zidane qui attendait avec impatience que le banc des Bleus se libère. Le Ballon d'Or 1998 va donc devoir trouver une autre option pour son avenir. Et pourquoi pas le poste de sélectionneur du Brésil pour remplacer Tite ? Mauricio Savarese, journaliste chez Associated Press , l'espère.

Le Brésil attend Zidane

« Zinédine Zidane sait gérer les gros ego, ce qui est une nécessité pour le Brésil. Zidane n'est pas un grand tacticien d'après ce que nous avons pu voir, mais il possède cette mentalité de la gagne qui manque au Brésil, même si je ne suis pas sûr qu'il soit capable de tenir ses promesses dans une équipe nationale », a lâché le journaliste brésilien pour Eurosport . Un sentiment partagé par Juninho.

«Je vois Zidane comme l'entraîneur parfait du Brésil»