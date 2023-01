«Benzema ? Il y a eu des choses qu’il n’a pas encore digérées»

La rédaction

Au lendemain de la finale de la Coupe du monde, Karim Benzema annonçait sa retraite internationale. Une décision qui est intervenue suite à son forfait polémique pour la Coupe du monde avec l'équipe de France. Et plus d'un mois après, ce feuilleton continue encore de faire parler. Ce dimanche, c'es Rio Mavuba qui a évoqué le cas Benzema.

Cette édition 2022 de la Coupe du monde au Qatar pouvait lui permettre de remporter un trophée qu'il convoitait tant, mais de nombreux non-dits et zones d'ombres entourent toujours le forfait de Karim Benzema, blessé à la cuisse, juste avant le premier match face à l'Australie.

Des relations froides avec Griezmann ?

Une image a vite fait le tour des réseaux sociaux cette semaine. Alors que le Real Madrid affrontait l'Atlético de Madrid en quart de finale de la Coupe du Roi (victoire des Merengue 3-1), la poignée de main entre Antoine Griezmann et Karim Benzema avait fait réagir. On voit KB9 fuir du regard son ancien coéquipier en équipe de France, ce qui a laissé la place à de nombreuses interprétations.

« On sent qu'il a des choses pas encore digérées »