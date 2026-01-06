Benzema en équipe de France, la bombe lâchée par Thierry Henry !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malheureusement, entre Karim Benzema et l’équipe de France, l’histoire n’a pas été aussi belle que celle qui était escomptée. Pourtant, entre l’ancien de l’OL et les Bleus, ça avait démarré très fort. On voyait alors les choses en grand pour celui qui est devenu Ballon d’Or en 2022. Même Thierry Henry avait prédit du très lourd pour Benzema, l’annonçant même comme son successeur.

International français à 97 reprises, Karim Benzema avait connu sa grande première avec les Bleus en 2007 face à l’Autriche. Lancé dans le grand bain par Raymond Domenech, celui qui était encore à l’OL avait alors soigné ses débuts avec un but pour ses débuts en sélection sur un service de Samir Nasri. La première réalisation de ses 37 sous le maillot français. Un total qu’on voyait beaucoup plus grand à l’époque…

« C’est lui qui battra mon record de buts » Karim Benzema a donc inscrit 37 buts avec l’équipe de France, loin des 51 de Thierry Henry dont le record avait été battu par Olivier Giroud. Pourtant, la figure d’Arsenal voyait les choses en grand pour KB9. En effet, dans un documentaire de l’OL retraçant l’ascension de Benzema, Raymond Domenech a révélé : « Quand Karim est arrivé à l’OL, il a dit : « Rassurez-vous, je vais vous prendre votre place ». En équipe de France, il ne l’a pas dit. Mais il y en a un qui a dit à table, c’est Thierry Henry : « C’est lui qui battra mon record de buts ». Tout le monde voyait ce potentiel énorme et les capacités ».