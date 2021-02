Foot - Equipe de France

Equipe de France : Deschamps apporte son soutien à Tolisso après sa blessure

Publié le 19 février 2021 à 20h40 par La rédaction

Corentin Tolisso devrait être éloigné des terrains pendant de longs mois. Si l’on ne connaît pas encore la durée d’indisponibilité du milieu de 26 ans, touché à la cuisse gauche, le joueur du Bayern est très incertain pour l’Euro 2021. Une nouvelle qui attriste Didier Deschamps. Ce dernier a tenu à apporter son soutien à Tolisso.