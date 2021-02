Foot - Équipe de France

Équipe de France : Après l’Euro, Zinedine Zidane doit-il être nommé sélectionneur ?

Publié le 14 février 2021 à 8h00 par La rédaction

De passage sur les ondes de RTL, Noël Le Graët a évoqué un avenir en Équipe de France pour Zinedine Zidane dont la position au Real Madrid ne cesse de se fragiliser les semaines passant. Selon vous, Zidane doit-il succéder à Didier Deschamps après l’Euro ? C’est notre sondage du jour !

« L'équipe nationale, ça peut être un objectif comme je l'ai dit lorsque j'ai commencé à entraîner il y a dix ans ». En conférence de presse, Zinedine Zidane allumait la mèche samedi après-midi. D’autant plus qu’au Real Madrid, son avenir ne s’annonce pas radieux. D’une part parce qu’il n’est contractuellement lié au club merengue que jusqu’en juin 2022, et d’une autre, puisque son départ serait devenu inéluctable en fin de saison d’après la presse espagnole. Cet été, l’Équipe de France disputera l’Euro avec à sa tête, Didier Deschamps, qui a amené les Bleus sur le toit du monde en 2018 et en finale de la dernière édition de l’Euro en 2016. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Deschamps pourrait être sujet à une prolongation si Noël Le Graët venait à être réélu président de la Fédération Française de Football. Lui qui est en pleine campagne électorale, Le Graët a fait passer un message pour la suite de Didier Deschamps en Équipe de France en ouvrant notamment la porte à Zinedine Zidane en cas de départ de l’actuel sélectionneur.

« Si Didier s'arrêtait, la première personne que je verrai c'est Zidane »