Foot - Bayern Munich

Bayern Munich : Tolisso reçoit un soutien de taille après sa blessure !

Publié le 19 février 2021 à 15h05 par La rédaction

Gravement blessé à la cuisse gauche, Corentin Tolisso devrait être éloigné des terrains pendant de longs mois. Son entraîneur au Bayern Munich lui a adressé un message de soutien.