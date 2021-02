Foot - Équipe de France

Équipe de France : Digne envoie un message à Deschamps pour l'Euro !

Publié le 14 février 2021 à 23h25 par La rédaction

En pleine renaissance du côté d'Everton, Lucas Digne peut prétendre à une place en équipe de France pour les prochains grands évènements. Et le latéral gauche ne cache pas son objectif de disputer le prochain Euro.