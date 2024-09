Barcola : Deschamps pousse un coup de gueule !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après la défaite face à l'Italie ce vendredi, l'Equipe de France avait rendez-vous avec la Belgique dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des Nations. Alors que le jeu des Bleus est moins séduisant, Didier Deschamps a été sifflé avant le match, tout comme Bradley Barcola. Présent en conférence de presse d'après-match, le sélectionneur des Bleus a poussé un coup de gueule pour défendre son protégé.

Didier Deschamps a été sifflé par une partie des supporters ce lundi soir à Lyon. En plus du sélectionneur de l'équipe de France, Bradley Barcola, ancien joueur de l'OL parti au PSG, a également été pris en grippe par une partie du public du Groupama Stadium. Le sélectionneur des Bleus a regretté cet épisode, qui peut laisser des marques sur un joueur, surtout quand il est aussi jeune.

Mercato - Real Madrid : «Fake news» pour un joueur de Deschamps ! https://t.co/oebnHnj584 pic.twitter.com/O0DO3Nyxe3 — le10sport (@le10sport) September 10, 2024

«Quand on vient, on supporte l’équipe de France»

Présent en conférence de presse d'après-match ce lundi soir, Didier Deschamps a condamné l'attitude du public lyonnais. « Les sifflets ? J’ai entendu ceux pour Bradley. Je ne vais pas plus pointer du doigt un club ou un autre, mais c’est le seul regret quand on va jouer en Province : il peut y avoir ce type de réaction. Ça n’a pas d’influence sur moi, mais ça en a évidemment sur les joueurs. Quand on vient, on supporte l’équipe de France… » a pesté Didier Deschamps.

Barcola sous la bronca à Lyon

Malheureusement pour Bradley Barcola, le match a été très animé pour lui à chaque fois qu'il a touché le ballon. En effet, après les sifflets d'avant-match, chacune de ses touches de balles a été accompagnée de huées, et ce, dès son entrée en jeu à la place de Matteo Guendouzi à la 67ème minute. Un épisode que l'on imagine difficile à vivre pour le joueur de 21 ans. Les supporters lyonnais ayant du mal à accepter son transfert au PSG en 2023.