Ballon d'Or : Une star de l'équipe de France enrage

Alors qu'on connaitra le Ballon d'Or 2023 le 30 octobre prochain, dernièrement, ce sont les nommés qui ont été révélés. 30 joueurs sont en course pour pouvoir succéder au palmarès à Karim Benzema. On retrouve d'ailleurs quelques joueurs de l'équipe de France, mais pas Adrien Rabiot. Au grand dam du joueur de la Juventus.

Pour ce Ballon d'Or 2023, cela semble se jouer avant tout entre Lionel Messi et Erling Braut Haaland. Qui de l'Argentin ou du Norvégien succèdera à Karim Benzema ? Outre Messi et Haaland, 28 autres joueurs sont nommés pour le Ballon d'Or. Avec l'équipe de France qui a atteint la finale de la Coupe du monde, on retrouve certains Bleus à l'instar de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Randal Kolo Muani ainsi que Karim Benzema. Mais dans cette liste, il y a également des absents. C'est notamment le cas d'Adrien Rabiot, membre important de l'aventure du groupe de Didier Deschamps au Qatar pourtant.

« Pas forcément logique »

Interrogé ce lundi par le quotidien sportif L'Equipe sur son absence dans les 30 nommés du Ballon d'Or, Adrien Rabiot a avoué avoir un peu de mal à digérer cela, ne comprenant pas certaines présences dans la liste alors que lui n'y figure pas. « Cela m'a-t-il vexé ou laissé indifférent ? Indifférent non, parce que je me dis que j'ai réalisé quand même une très grosse saison sur le plan individuel et parce qu'en voyant certains joueurs qui y figurent, j'ai pensé que ce n'est pas forcément logique », a lâché Rabiot.

« Je n'ai jamais été quelqu'un qui cherche les récompenses individuelles »