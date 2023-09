Il quitte le PSG et jubile

Thibault Morlain

Formé au PSG, Adrien Rabiot fait partie de ces titis qui ont quitté le club de la capitale pour réussir ailleurs. En 2019, après une mise à l'écart de plusieurs mois, l'international français s'est alors envolé pour l'Italie, s'engageant avec la Juventus. Alors que Rabiot entame désormais sa 5ème saison à Turin, il ne semble pas regretter son choix.

Si le PSG a l'un des meilleurs centres de formation en Europe, nombreux sont les joueurs à préférer aller tenter leur chance ailleurs. La liste est longue et on peut y retrouver Adrien Rabiot. Si le titi parisien a tout de même disputé 227 matchs avec le PSG, il a fait le choix d'aller tenter sa chance à l'étranger. Ainsi, en 2019, arrivé au terme de son contrat, Rabiot s'est engagé avec la Juventus.

« Cela m'a fait franchir un palier »

Désormais épanoui en Italie, Adrien Rabiot s'est confié sur son passage à la Juventus après le PSG. Pour L'Equipe , il a notamment confié : « Il m'a apporté cette touche tactique, dans la réflexion, dans le développement du jeu, la construction des actions. Pouvoir lire aussi les déplacements, que ce soit ceux des adversaires ou ceux de mon équipe. C'est un Championnat où on travaille beaucoup tactiquement. Cela m'a fait franchir un palier ».

Rabiot et la vie à la Juventus