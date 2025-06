Ballon d’Or : La sortie troublante de Kylian Mbappé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’Ousmane Dembélé et Lamine Yamal apparaissent comme les deux favoris dans la course au Ballon d’Or actuellement, un autre joueur pourrait-il créer la surprise en remportant la distinction individuelle en septembre ? Ce dimanche, après la victoire des Bleus contre l’Allemagne, Kylian Mbappé a été interrogé sur ses chances de victoire.

A ce jour, deux joueurs font figure de favoris pour le Ballon d’Or en septembre prochain : Ousmane Dembélé (PSG) et Lamine Yamal (FC Barcelone). Le duel est déjà lancé, avec une confrontation directe entre les deux joueurs en demi-finale de Ligue des Nations, qui a tourné en faveur du crack espagnol (5-4). Mais une surprise est-elle envisageable, avec l’irruption d’un autre joueur ?

« Le Ballon d’Or, c’est en septembre, et il se passera beaucoup de choses d’ici là » C’est l’avis de Kylian Mbappé qui, en conférence de presse ce samedi, n’écartait pas un possible candidat surprise. « Cela évolue très vite. Les derniers vainqueurs l’ont montré, il y a des joueurs dont on ne parlait pas et qui l’ont gagné, a confié le capitaine des Bleus ce samedi, en conférence de presse. Le Ballon d’Or, c’est en septembre, et il se passera beaucoup de choses d’ici là. Mais aujourd’hui, on parle d’Ousmane et de Lamine, et c’est pour ça que j’ai répondu comme ça à cette question ».