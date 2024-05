Après son calvaire au PSG, il envoie un message à Deschamps

Hugo Chirossel

Après avoir passé un an et demi très compliqué au PSG, Hugo Ekitike a pris la direction de l’Eintracht Francfort cet hiver, où il a été transféré définitivement le mois dernier. L’attaquant âgé de 21 ans se sent bien en Allemagne et espère se relancer après son passage compliqué à Paris. Des performances qui, il l’espère, lui ouvriront les portes de l’équipe de France.

Recruté contre 35M€ alors qu’il évoluait au Stade de Reims, l’expérience d’Hugo Ekitike au PSG restera un échec. Un an et demi après son arrivée, l’attaquant âgé de 21 ans a finalement pris la direction de l’Eintracht Francfort en prêt lors du dernier mercato hivernal, qui a levé son option d’achat le mois dernier.

Ekitike rêve de l’équipe de France

Hugo Ekitike espère se relancer à l’Eintracht Francfort, notamment dans l’optique d’être convoqué un jour par Didier Deschamps. S’il ne se fait pas trop d'illusion en ce qui concerne l’Euro 2024, l'ancien joueur du PSG n’a pas perdu espoir d’intégrer l’équipe de France à l’avenir.

« Mon rêve de jouer pour la France peut se réaliser »