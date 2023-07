Après le scandale Le Graët, il lâche de choquantes révélations

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La Fédération française de football s'est retrouvée dans de beaux draps au début de l'année 2023. Accusé d'harcèlement sexuel et auteur de propos déplacés sur Zinédine Zidane, Noël Le Graët avait été poussé vers la sortie et remplacé par Philippe Diallo. Quelques mois après cette affaire, le journaliste Romain Molina lâche de nouvelles révélations sur l'instance.

La chute de Noël Le Graët a été aussi imprévisible que rapide. En début d'année, le président de la FFF a été poussé vers la sortie par le COMEX après avoir tenu des propos déplacés à l'encontre de Zinédine Zidane, mais aussi en raison de problèmes judiciaires. L'une de ses anciennes collaboratrices Sonia Souid l'a accusé d'harcèlement sexuel. Des accusations graves, qui ont précipité son départ. Son bras droit depuis plusieurs années, Florence Hardouin, a aussi été mise à pied. L'ancienne directrice générale de la FFF avait été mise en cause, quelques semaines auparavant, par Romain Molina. En 2020, le journaliste avait dénoncé les agissements de l'ancienne escrimeuse, n'hésitant pas à parler d'harcèlement moral.

Hardouin mise en cause par Molina

Ce mardi, Hardouin s'est défendue par le biais de son attachée de communication. « Contrairement à l'image qu'on a d'elle, madame Hardouin est une personne un peu trop naïve. Elle ne connaissait absolument pas Romain Molina. Elle ne savait pas qu'il n'était pas vraiment journaliste. C'était alors la guerre des clans, elle était en plein marasme, et il l'a prise par les sentiments en lui faisant croire qu'il pouvait l'aider à s'en sortir » a déclaré Dominique Rouch à L'Equipe . Molina a, également, dénoncé le comportement de certains acteurs du football français.

Les proches de Le Graët auraient contacté Molina