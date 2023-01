Après l'affaire Zidane, Le Graët au cœur d'un énorme scandale

La rédaction

L'affaire Zinédine Zidane est la dernière polémique en date de Noël Le Graët, qui accumule les casseroles. Il y a quelques semaines, une enquête avait été publiée. On apprenait que le président de la Fédération française de football harcelait certaines de ses collaboratrices. Certaines se sont exprimées pour dénoncer le comportement du responsable.

Noël Le Graët est dans de beaux draps. Depuis plusieurs heures, il est surtout question de ses propos sur Zinédine Zidane. Mais il ne faut pas oublier que le dirigeant fait l'objet d'une enquête. Ce mardi, le président de la FFF sera entendu dans le cadre d'un audit sur le fonctionnement de l'instance. Tout cela fait suite aux témoignages de plusieurs collaboratrices, qui auraient été victimes de harcèlement ou de propos déplacés selon le magazine So Foot . Ce lundi, d'anciennes employées de Noël Le Graët ont pris la parole pour dénoncer ses agissements. L'une d'entre elles évoque les avances répétées du dirigeant.

Les langues se délient au sujet de Le Graët

« Avec moi, Noël Le Graët était vraiment lourdingue", se remémore-t-elle. "Il me disait qu’il voulait me ramener chez lui. Il ne m’envoyait pas de sms. À cette époque, ce n’était pas un pro du téléphone. Mais c’étaient des invitations à répétition pour venir dîner avec lui. Il me disait ‘les déjeuners, je ne peux pas, je n’ai que mes dîners de libres. S’il se passe quelque chose entre nous, ne vous inquiétez pas, personne ne le saura. C’est un vieux monsieur qui n’a pas vu que le monde avait changé. Il a des propos et des blagues déplacés. Comme c’est le président, vous rigolez jaune » a-t-elle déclaré dans des propos rapportés par Radio France.

« Il me harcèle en m’appelant quasiment tous les soirs »

Une autre jeune femme raconte. « En 2016, je devais partir avec le président Le Graët en déplacement officiel. Pendant la semaine qui précède, il me harcèle en m’appelant quasiment tous les soirs pour me dire qu’il se réjouit d'y aller avec moi. Il me dit qu’il faut que je me mette en jupe le jour du voyage. Évidemment je refuse, je mets un pantalon. Dans l’avion, je suis à côté de lui, il pose sa main sur ma cuisse. Je l’ai repoussé en lui disant ‘président, on ne va pas commencer le trajet comme ça’ » a-t-elle lâché.

