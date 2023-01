«Deschamps n’aime pas Zidane», la bombe est lâchée

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au lendemain de la sortie irrespectueuse de Noël Le Graët à l’égard de Zinedine Zidane, les témoignages sont nombreux pour venir au soutien de l’ancien technicien du Real Madrid et réclamer le départ du président de la FFF. Proche de ce dernier, Didier Deschamps reste silencieux face à la polémique. Un mutisme loin d’être surprenant, les relations entre les deux anciens de l’épopée 1998 étant très complexes.

Deux hommes pour un poste. Voilà comment résumer le court feuilleton qui vient de se clôturer concernant l’identité du sélectionneur de l’équipe de France pour les années à venir. Arrivé à la fin de son engagement avec la FFF, Didier Deschamps a rempilé pour trois années et demie à la tête de la sélection tricolore, soit jusqu’au Mondial 2026, comme il l’espérait. Noël Le Graët a fini par céder, lui qui préférait le prolonger de 18 mois comme vous l’avait révélé le10sport.com. Les deux hommes n’ont toutefois pas mis très longtemps avant de parvenir à un accord, fort de leur excellente relation. De son côté, Zinedine Zidane doit donc regarder ailleurs pour retrouver un banc de touche, un sujet qui ne préoccupe absolument pas le patron du football français.

« L’avenir de Zidane ? J’en n’ai rien à secouer »

Invité de RMC dimanche pour évoquer le nouveau bail de Didier Deschamps, Noël Le Graët a tenu des propos méprisants à l’égard de Zinedine Zidane, suscitant une vague d’indignation dépassant le monde du sport. « Il fait ce qu’il veut, ça ne me regarde pas. Je ne l’ai jamais rencontré, on n’a jamais envisagé de se séparer de Didier , a lâché le président de la 3F. Zidane au Brésil ? Je n’en ai rien à secouer, il peut aller où il veut ! » Dans cette affaire, la position de Didier Deschamps est forcément observée de près. Choisi par Noël Le Graët pour rester à la tête des Bleus malgré la candidature publique de Zinedine Zidane, le sélectionneur des Bleus n’a jamais cessé de prendre la défense de son président, et ce alors que ce dernier a fait l’objet de nombreuses polémiques. Aux yeux de Daniel Riolo, le malaise entre la FFF et Zidane va plus loin et remonte à l’époque où Deschamps évoluait au côté du Ballon d’or 98.

« Deschamps vit avec de l’aigreur, de la rancune »

« Je sais que Deschamps n’aime pas Platini, et n’aime pas Zidane. Pourquoi ? Parce que ce gars-là (Deschamps) vit avec de l’aigreur, de la rancune et cette certitude au fond de lui qu’il ne sera jamais l’égal de ces deux-là. Il le vit comme une cicatrice profonde, et il pourra gagner 40 Coupes du monde, il sait qu’il n’égalera jamais dans le cœur des gens ces deux-là pour les générations auxquelles ils appartiennent. Son moteur psychologique, c’est la revanche contre ça, contre ce gars qui, joueur, n’a pas eu les louanges des autres. Mais si t’étais pas talentueux, si t’étais un joueur petit et juste un porteur d’eau, personne n’y peut rien. Contente de toi de ce que tu as eu sans déverser la haine sur les autres. Avec qui, en anciens joueurs, a-t-il de bons rapports ? », déclare Daniel Riolo sur RMC .

« Il restera jusqu’au bout du bout pour que Zidane ne vienne pas en équipe de France »