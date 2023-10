Algérie : Il claque la porte de l’équipe de France et met le feu

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après avoir défendu les couleurs de l'équipe de France à une seule reprise en amical, Houssem Aouar a pris la décision de changer de nationalité sportive et d'opter pour l'Algérie. Titularisé par Djamel Belmadi lors de la rencontre face à Cap-Vert ce jeudi, le joueur de l'AS Roma a inscrit ses deux premier buts. Il a livré ses impressions après le match.

Le 7 octobre 2020, Houssem Aouar apparaissait sous le maillot de l'équipe de France à l'occasion d'une rencontre amicale face à l'Ukraine. Sa seule et dernière apparition avec les Bleus . Car le joueur a pris la décision de défendre les couleurs de l'Algérie, son pays d'origine. Certains avaient évoqué un choix par défaut, mais Aouar s'est défendu. « Je peux comprendre certaines pensées. Ce n’est pas un choix par défaut. Si ça l’était, je ne l’aurais pas fait maintenant. J’ai encore de nombreuses années devant moi. J’aurai pu attendre mais là, non. C’est un choix du cœur. (…) C’est un signe du destin. Je vais démontrer ce que je sais faire sur le terrain » avait-il déclaré en mars dernier.

Aouar s'éclate avec l'Algérie

Récemment appelé par Djamel Belmadi, Houssem Aouar se souviendra du 12 octobre 2023. Face au Cap-Vert (5-1), le joueur de l'AS Roma a claqué un doublé et participé grandement à la victoire de sa sélection. Présent en zone mixte après le match, l'ancien membre de l'OL n'a pas masqué sa fierté.

« Marquer pour son pays c’est une sensation exceptionnelle »