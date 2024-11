Algérie, France… Deschamps se fait interpeller en public

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Médaillé d'argent lors des derniers Jeux Olympiques de Paris, Maghnès Akliouche serait tout proche de l'équipe de France. Pour l'heure, l'attaquant de l'AS Monaco se contente de l'équipe de France Espoirs, alors que l'Algérie lui fait les yeux doux. Didier Deschamps est appelé à le convoquer pour éviter une mauvaise surprise.

Entre la France et l’Algérie, le pays de ses parents, Maghnès Akliouche (22 ans) a une préférence. Comme indiqué par L’Equipe il y a plusieurs jours, l’attaquant de l’AS Monaco donnerait sa priorité à l’équipe de France. Et son rêve pourrait bientôt devenir réalité, surtout si ses copies en Ligue 1 et en Ligue des champions continuent à être aussi bonnes.

La prochaine surprise de Deschamps, c'est lui ?

Le natif de Tremblay-en-France pourrait rejoindre ses anciens coéquipiers chez les espoirs, Michaël Olise (Bayern Munich), Manu Koné (AS Roma) ou encore Loïc Badé (FC Séville), chez les A. Pour son coéquipier Eliesse Ben Seghir, Didier Deschamps a tout intérêt à le convoquer.

« Je le prendrais tous les jours ! »

« Si j’étais Didier Deschamps, je le prendrais tous les jours ! Après, il y a une forte concurrence. Je ne sais pas quelles sont ses attentes à ce poste » a confié l'international marocain dans des propos rapportés par Fennec Football.