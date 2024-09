Alerte pour Mbappé, Deschamps va relancer ses plans ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Positionné dans l'axe lors du match face à l'Italie, Kylian Mbappé réalise un début de saison poussif, tant en sélection qu'au Real Madrid. L'attaquant français a du mal à s'imposer dans le jeu offensif mais il reste évidemment un élément fort sur lequel Didier Deschamps peut compter. Le sélectionneur a souvent proposé plusieurs solutions quant au positionnement de Mbappé et visiblement, ce n'est peut-être pas terminé.

Alors qu'il a plutôt l'habitude de jouer sur le côté gauche, Kylian Mbappé reste souvent positionné dans l'axe et Didier Deschamps pourrait plutôt rester sur cette option lors des prochains matches. En effet, l'attaque de l'Equipe de France se dessine en ce moment avec l'émergence de Bradley Barcola et l'attaquant du Real Madrid semble savoir ce qui l'attend.

Malaise en équipe de France, une star interpelle Deschamps https://t.co/YRwgwSAk8e pic.twitter.com/5fSM2nkPa8 — le10sport (@le10sport) September 8, 2024

Deschamps justifie son choix pour Mbappé

En titularisant Kylian Mbappé dans l'axe face à l'Italie, Didier Deschamps a pris la parole en conférence de presse à la veille du match face à la Belgique concernant ses choix forts et s'il compte basculer à nouveau l'attaquant français sur le côté gauche. « Ce n'est pas impensable. Mais déjà avec Paris l'an dernier, il a souvent été dans une position axiale. Il l'a fait avec nous. C'est la position qu'il aura aussi au Real. Il a plus tendance à aller à gauche qu'à droite. Tout dépend aussi de ce que l'adversaire propose en face. Mais il est à ce poste depuis un moment et c'est prévu qu'il y soit au quotidien en club » débute le sélectionneur, comme rapporté par Le Figaro.

« Ça dépend de qui est à gauche aussi »

Avec l'émergence d'une nouvelle génération portée par Bradley Barcola en ce moment par exemple, Didier Deschamps a de nouvelles options devant lui pour retrouver de l'efficacité dans le secteur offensif. « On recherche toujours de la complémentarité, ce n'est pas fixe. Pouvoir basculer comme on avait commencé à le faire au début de l'Euro avec Marcus (Thuram)… Ça dépend de qui est à gauche aussi. Il faut qu'il y ait de la présence dans la surface quand il n’y est pas. Il va vite mais n'a pas encore la capacité à reprendre ses propres centres (sourire) » justifie encore Didier Deschamps.