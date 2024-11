Affaire Mbappé : Nouvelle annonce troublante !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Grand absent du rassemblement actuel de l’équipe de France pour des raisons encore très floues, Kylian Mbappé continue de faire couler beaucoup d’encre. Et Didier Deschamps a fait de nouvelles confidences assez troublantes à ce sujet jeudi soir, laissant entendre qu’il pourrait principalement s’agir d’un problème mental pour l’attaquant du Real Madrid.

L’équipe de France et Israël se sont quittés sur un triste match nul jeudi soir au Stade de France (0-0), et l’ombre de Kylian Mbappé planait forcément au-dessus de l’enceinte de Saint-Denis. Le capitaine des Bleus rate actuellement son deuxième rassemblement consécutif pour des raisons toujours aussi vagues, puisque Didier Deschamps avait refusé d’apporter une explication concrète à ce choix. Interrogé après la rencontre au micro de TF1, et face à l’insistance de son ami Bixente Lizarazu, le sélectionneur de l’équipe de France a été un peu plus loquace sur l’épineux cas Mbappé.

« Il y a l’aspect physique, l’aspect psychologique »

« Vous voulez me relancer? Il n'est pas là, donc je vais vous dire ce que j'ai déjà dit. Laissez-le tranquille. J'ai dit ce que j'avais à dire. Des fois c'est bien de ne pas trop en dire. Il n'y a pas de sanction. C'est factuel. Il est dans une situation compliquée, je suis derrière lui. Il passe la période qui n'est pas la plus heureuse de sa carrière. Malgré tout, il avait envie de venir. Je pense que c'est mieux en ce moment pour lui. Tout le monde a le droit d'avoir une période compliquée. Il y a l'aspect physique, l'aspect psychologique aussi », a indiqué Didier Deschamps, qui laisse donc entendre que le mental de Mbappé n’est pas au mieux en ce moment du côté du Real Madrid.

« Je fais attention... »

« Il y a sans arrêt des interprétations, que je parle ou que je ne parle pas. Donc je fais attention à peser mes mots. Soit je dis quelque chose soit je ne dis rien. Je n'ai pas rien dit mais je ne vais pas rentrer dans des débats », poursuit Deschamps au sujet de Kylian Mbappé.