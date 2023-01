Affaire Le Graët : Platini, Macron... La vérité éclate

Thibault Morlain

Depuis une semaine désormais, le football français est secoué par l’affaire Noël Le Graët. La décision a été prise et le président de la FFF a été mis en retrait de ses fonctions dans l’attente d’un possible départ définitif. Si tel était le cas, un remplaçant sera recherché et le nom de Michel Platini a énormément résonné. Mais voilà que dans l’entourage de la légende de l’équipe de France, on a souhaité rétablir certaines vérités.

Aura-t-on prochainement un nouveau président de la FFF ? Aujourd’hui, Noël Le Graët est mis en retrait de ses fonctions et on attend les résultats de l’audit pour la fin du mois avant de savoir plus sur son avenir. Mais en coulisses, ça semble s’activer pour l’arrivée d’un nouveau patron du football français. Ainsi, comme le10sport.com a pu vous le révéler, un lobbying s’est mis en place en coulisses pour la nomination de Michel Platini à la place de Noël Le Graët. L’ancien joueur de l’équipe de France bénéficie d’ailleurs de gros soutiens et il semble y avoir de plus en plus de chances de le voir à la tête de la FFF à l’avenir.

Le démenti pour Macron

Michel Platini pourrait donc être le prochain président de la FFF et cela serait également le souhait d’Emmanuel Macron, le président de la République. Récemment, il était même expliqué que le contact avait été noué entre Michel Platini et Emmanuel Macron, ce dernier tâtant visiblement le terrain pour voir s’il était intéressé à l’idée de succéder à Noël Le Graët. On serait finalement loin de la vérité. En effet, ce jeudi, pour le JDD , le clan Platini a tenu à démentir le contact avec le président de la République.

Rendez-vous confirmé avec la ministre