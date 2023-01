Attendu comme le sauveur, il pourrait faire couler l’équipe de France

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La crise que traverse le football français est une préoccupation certaine du gouvernement. De nombreux ministres ont pris la parole ces derniers jours pour réclamer des changements au sein de la Fédération française de football. Une ingérence de l'Etat pourrait bien exposer la sélection française à des sanctions, notamment si Michel Platini accède à la place de Noël Le Graët.

Le football français est frappé par une grave crise. Le point de départ a été la sortie de Noël Le Graët à l'encontre de Zinédine Zidane dimanche dernier. « Zidane, j'en ai rien à secouer » avait-il déclaré. Des propos, qui ont choqué et qui ont entraîné une prise de conscience. Cible de nombreuses critiques, Le Graët a été mis à pied ce mercredi. Mais pour certains politiques, ce n'est pas encore suffisant. Certains membres du gouvernement souhaiteraient que l'homme de 81 ans se retire et pose sa démission. L'Etat ne peut aller au-delà. Il s'exposerait sinon à des sanctions de la part de la FIFA, Ces derniers mois, l'instance a sanctionné et suspendu de nombreuses sélections africaines. Mais dans le cas de la France, la relation entre Gianni Infantino, le président de l'instance, et Emmanuel Macron devrait empêcher d'arriver à de telles extrémités.

Scandale à la FFF : Le Graët ne pouvait rien faire, son destin était scellé https://t.co/NsAYFonWqu pic.twitter.com/eOnWL5j8Ks — le10sport (@le10sport) January 12, 2023

L'amitié entre Macron et Infantino sauve les Bleus

« Si la FIFA pourrait, sur le papier sanctionner, la France ? Bien sûr, mais il y a une amitié réelle entre Gianni Infantino et Emmanuel Macron. Une partie des bureaux de la FIFA a été délocalisée à Paris. Et l’État français a permis à la FIFA d’utiliser l’Hôtel de la Marine. Certains anciens collaborateurs de Macron ont aussi rejoint la FIFA. Il y a une relation proche entre les deux » a déclaré le journaliste Romain Molina à la RTS.

La donne pourrait changer avec la nomination de Platini