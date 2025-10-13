Adieux à l’équipe de France, la bombe lâchée par Zidane !

Axel Cornic

Tout le monde se souvient encore de la fin de carrière de Zinedine Zidane, avec cette expulsion en finale de la Coupe du monde 2006, après un coup de tête sur le défenseur italien Marco Materazzi. Mais l’ancien numéro 10 a voué presque vingt ans après, que son histoire avec le football aurait très bien ne pas s’arrêter là.

Que ce soit pour les fans de l’équipe de France ou ceux de la Juventus et du Real Madrid, Zinedine Zidane est une véritable légende. Et comme toutes les légendes il est parti sur un coup d’éclat, avec cette expulsion en finale de la Coupe du monde 2006 qui fait toujours parler.

« J'aurais pu jouer encore deux ou trois ans de plus » Nombreux sont ceux qui auraient bien aimé le voir jouer un peu plus longtemps et ce dimanche, l’ancien numéro 10 a avoué qu’il avait envisagé ce scénario à l’époque. « J'aurais pu jouer encore deux ou trois ans de plus » a déclaré Zinedine Zidane à Sky Sport Italia, lors du Festival dello Sport de Trento, en Italie.