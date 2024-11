Absence de Mbappé : Grande annonce de la FFF sur son retour !

Thomas Bourseau

Capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé manque un deuxième rassemblement des Bleus d’affilée après la trêve internationale d’octobre dernier. Déjà, en septembre, le numéro 10 de l’équipe de France semblait traîner son spleen conférence de presse en stipulant se moquer de ce que les gens pensaient de lui ou du jeu de la sélection. Absent, et ne souhaitant pas revenir selon certains journalistes, Mbappé sera de la partie pour la prochaine grande échéance de la bande de Didier Deschamps selon Philippe Diallo : la Coupe du monde 2026.

On prend le même et on recommence. Comme ce fut le cas lors du rassemblement d’octobre, Kylian Mbappé est aux abonnés absents pour cette trêve internationale de novembre. Le mois dernier, une gêne à la cuisse l’avait poussé à trouver un consensus avec Didier Deschamps afin de ne pas honorer ses responsabilités de capitaine de l’équipe de France, mais Mbappé avait tout de même joué avec le Real Madrid pendant une grande partie de la victoire merengue contre Villarreal (2-0).

Kylian Mbappé va mal, la révélation inquiétante de son entourage https://t.co/ULRjpeglP7 pic.twitter.com/9UoTOhP712 — le10sport (@le10sport) November 12, 2024

«C’est « le fruit » de ces échanges qui l’ont conduit à faire un choix que j’ai bien évidemment respecté»

Didier Deschamps a refusé de sélectionner Kylian Mbappé et ce fut cette fois-ci sa décision comme il le certifiait la semaine dernière à l’annonce de sa liste. L’éditorialiste de RMC qu’est Daniel Riolo évoque une sanction de la part du sélectionneur après le sale tour que Mbappé lui a joué avant le rassemblement d’octobre avec le Real Madrid. Le journaliste Romain Molina a évoqué vendredi dernier sur sa chaîne YouTube l’absence de toute envie de Kylian Mbappé de revenir en équipe de France à l’instant T. Mais le président de la Fédération française de football a tenu à calmer le jeu.

« J’avais échangé avec lui pendant l’Euro. Depuis, je ne l’ai pas eu en direct. Il a beaucoup échangé avec Didier Deschamps. J’ai des relations étroites avec le sélectionneur, j’ai donc été tenu informé de leurs échanges et de la réflexion de Didier. C’est « le fruit » de ces échanges qui l’ont conduit à faire un choix que j’ai bien évidemment respecté ».

«Le souhait, de tous les amoureux du foot, est qu’il en sorte le plus vite possible, qu’il redevienne le joueur qui nous a fait rêver en 2018 et 2022»

En interview pour Le Parisien, le président de la FFF s’est projeté sur le retour de Kylian Mbappé chez les Bleus en 2025 avec en ligne de mire une troisième étoile décrochée pendant la Coupe du monde 2026.

« Kylian qui est l’un des meilleurs joueurs du monde. Il traverse une période un peu plus délicate mais le souhait, je pense, de tous les amoureux du foot, est qu’il en sorte le plus vite possible, qu’il redevienne le joueur qui nous a fait rêver en 2018 et 2022, qu’il retrouve les Bleus, le brassard de capitaine et qu’il nous porte vers la Coupe du monde 2026 et la recherche d’une troisième étoile ».