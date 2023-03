À cause de Mbappé, il se fait chambrer au RC Lens

La rédaction

Après une grosse semaine passée en équipe de France, Brice Samba a retrouvé les terrains d’entraînement du RC Lens ce jeudi matin. Le portier de 28 ans a de nouveau été félicité par ses coéquipiers, bien qu’il n’ait pas connu ses premières minutes en Bleus face aux Pays-Bas (4-0) et à l’Irlande (1-0). Le gardien tricolore a aussi dû faire face au cambrage de ses partenaires pour son retour.

Appelé en équipe de France par Didier Deschamps pour la première fois, Brice Samba a eu le bonheur de découvrir le château de Clairefontaine la semaine dernière. Troisième dans la hiérarchie des gardiens, derrière Mike Maignan et Alphonse Aréola, le joueur formé au Havre n’a pas encore pu honorer sa première sélection en Bleus, mais ses coéquipiers lensois ont tout de même souhaité célébrer son retour du rassemblement.

Quand Mbappé joue le rôle de bourreau

En conférence de presse avant le match contre Rennes samedi, Jonathan Gradit a évoqué le retour à l’entraînement de son gardien Brice Samba. Le défenseur du RC Lens a affirmé avoir taquiné son coéquipier à cause de Kylian Mbappé : « Le retour de Brice Samba? Il était super heureux. Nous, on l’était aussi pour lui parce que c’était très mérité (d’être appelé avec les Bleus), de par sa saison. On a aussi suivi ça sur les réseaux sociaux. Bon, il a pris quelques buts par Mbappé donc on l’a charrié un peu ce matin ».

« Une très bonne expérience »