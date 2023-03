« Très dur mentalement », Mbappé l'a détruit

La rédaction

Vendredi 24 mars dernier, l'équipe de France de Kylian Mbappé triomphait des Pays-Bas de Memphis Depay (4-0) au stade de France, lors du premier match des éliminatoires de l'Euro 2024. Quelques jours plus tard, les Bleus ont battu l'Irlande à Dublin (1-0), tandis que les Pays-Bas venaient à bout de Gibraltar (3-0), tout en ayant frappé 52 fois au but. Et leur attaquant est sorti blessé suite à une gène à la cuisse et raconte son calvaire.

Une victoire 3-0 rassurerait beaucoup d'équipe. Néanmoins, ce n'est pas le cas des Pays-Bas qui ont affronté le 200ème au classement FIFA, qui ont tiré 52 fois, cadré 12 frappes et ayant passé quasiment la moitié du match à 11 vs 10 suite à l'exclusion Liam Walker. Après la débâcle à Saint-Denis face à Kylian Mbappé, Memphis Depay semble être au bout du rouleau.

Buteur face à Gibraltar

Memphis Depay avait pourtant bien commencé la rencontre face à Gibraltar, faisant oublier son penalty raté face à Mike Maignan trois jours plus tôt. L'attaquant des Colchoneros avait ouvert le score à la 23ème minute de jeu. Mais 40 minutes plus tard, l'ancien Lyonnais a dû quitter ses partenaires après avoir ressenti une gêne à la cuisse. Terrible pour celui qui se montrait de plus en plus décisif avec l'Atlético de Madrid.

« C'est très dur mentalement »