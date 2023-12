En plein cauchemar, Pogba reçoit un tacle inattendu !

Alexis Brunet

Paul Pogba vit une des périodes les plus difficiles de sa vie. Le milieu de terrain a été contrôlé positif à la testostérone dernièrement. Il ne peut donc plus jouer au football, mais il essaye de se maintenir physiquement, en espérant qu'une bonne nouvelle finisse par arriver. Même s'il n'est plus sur les terrains, cela ne l'empêche pas de se faire tacler. Nemanja Matic a par exemple critiqué le champion du monde 2018, au sujet de son respect des horaires, lorsqu'il évoluait à Manchester United.

De 2012 à 2016, Paul Pogba a régalé sur les pelouses de Serie A, avec le Juventus. Le milieu de terrain collectionnait les masterclass, et il était alors l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Manchester United n'hésitait donc pas à mettre 105M€ sur la table pour s'attirer les services du joueur formé au Havre.

Blessures et dopages, Pogba ne s'en sort pas

Malheureusement pour Paul Pogba, son aventure à Manchester United a été un fiasco. Cela n'a jamais vraiment collé, et le milieu de terrain a décidé de revenir à la Juventus pour se relancer. Mais depuis son retour, il a collectionné les blessures avec le club turinois. Toutefois le plus grave restait à venir pour ce dernier. Il y a quelques semaines il a été contrôlé positif à la testostérone. Le verdict a été confirmé, et pour le moment il ne peut donc plus jouer au football.

Matic tacle Pogba