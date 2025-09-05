Écoeuré par un joueur du PSG, la grande décision de Deschamps ? 

Alexis Brunet

Depuis quelque temps maintenant, Lucas Chevalier s’impose comme l’un des meilleurs gardiens français. Chez les Bleus, le joueur du PSG est d’ailleurs deuxième dans la hiérarchie, juste derrière Mike Maignan. Mais à en croire Jérôme Rothen, Didier Deschamps pourrait bientôt prendre une grande décision avec le nouveau Parisien et le faire passer devant le Milanais, du moins cela en prend le chemin.

Cet été, le PSG n’a pas fait beaucoup d’achats lors du mercato. Le club de la capitale n’a fait venir que trois nouveaux joueurs avec Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi et Renato Marin. L’ancien Lillois est arrivé pour prendre la place de Gianluigi Donnarumma, qui a lui décidé de rejoindre Manchester City.

Chevalier pourrait prendre la place de Maignan selon Rothen Forcément, avec cette arrivée au PSG, Lucas Chevalier a passé un stade dans sa carrière. Le Français devient titulaire dans un énorme club européen et cela pourrait d’ailleurs lui permettre de devenir numéro un chez les Bleus, comme l’a affirmé Jérôme Rothen sur RMC. « Aujourd’hui Lucas Chevalier est dans le meilleur club du monde où le meilleur club européen, le PSG, et il est titulaire. Je pense qu’il va continuer sa progression et que là il est en train de grappiller, voir de dépasser Mike Maignan. Donc c’est normal qu’il y ait un doute dans ce poste de gardien de but. »