Du jamais vu, la grosse annonce de Mbappé !

Alors que Romain Molina pointe du doigt l’attitude de Kylian Mbappé dans plusieurs vestiaires, le capitaine des Bleus défend une ambiance irréprochable en équipe de France. Pour lui, la jeunesse du groupe et les liens créés depuis les sélections de jeunes renforcent la cohésion. Une mise au point claire, alors que les critiques s’accumulent autour de lui.

«Je n'ai jamais connu une ambiance comme ça»

Mais Kylian Mbappé assure l’inverse et affirme qu’il n’avait jamais vu une telle ambiance en équipe de France :

« Je n'ai jamais connu une ambiance comme ça avant parce qu'on a tous à peu près la même tranche d'âge. Avant, il y avait toujours des anciens, de très jeunes, des très anciens et un peu entre les deux. Là, on a tous à peu près le même âge donc on se comprend beaucoup plus facilement, il n'y a pas de problème. »