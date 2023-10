«Deschamps n’en a rien à fou***» il rétablit une vérité sur Mbappé

Thomas Bourseau

Lionel Messi, Erling Braut Haaland, ou Kylian Mbappé ? Didier Deschamps a affirmé à Téléfoot la semaine dernière que Mbappé le méritait. Aux yeux de son ancien coéquipier Christophe Dugarry, le sélectionneur de l’équipe de France n’en a que faire de la question du Ballon d’or et s’est lâché sur les ondes de RMC.

Le lundi 30 octobre prochain aura lieu la cérémonie du Ballon d’or au cours de laquelle l’identité du meilleur joueur de la saison dernière sera révélée. À ce jour, ils sont trois à se disputer la récompense individuelle suprême : Kylian Mbappé, Lionel Messi et Erling Braut Haaland.

«Tu sens que c'est le bal des faux-culs»

Invité à s’exprimer sur le Ballon d’or et sur le fait que Kylian Mbappé mériterait de rafler cette récompense cette année lors du format OUI/NON de Téléfoot dimanche dernier, Didier Deschamps a acquiescé. Pour Christophe Dugarry, le sélectionneur de l’équipe de France n’a pas dit la vérité. « Ça me fait rire. Tu sens que c'est le bal des faux-culs. Tu sais pas s’ils le pensent vraiment, Deschamps je suis sur qu’il n’en a rien à fout**, il a peur de le vexer. Tu vois ceux qui ont un certain courage et ceux qui en ont moins ! Il n'y a aucune franchise dans tout ça ! ».

«Je le donnerais à Messi ou Haaland»