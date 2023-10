PSG : Le clan Mbappé lâche une bombe sur son avenir

Thibault Morlain

Le feuilleton autour de l'avenir de Kylian Mbappé est encore très loin d'être terminé. En effet, alors que le numéro 7 du PSG est dans sa dernière année de contrat, le spectre d'un départ libre en 2024 existe. Si conserver Mbappé est la priorité du club de la capitale, il faudra alors le convaincre de prolonger. Et visiblement, cela ne serait clairement pas impossible selon les échos en provenance d'Espagne.

Entré dans sa dernière année de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a un choix à faire pour la suite de sa carrière. Dans l'état actuel des choses, le Français pourrait donc partir libre à l'issue de cette saison et enfin rejoindre le Real Madrid. Mais le PSG n'a certainement pas dit son dernier mot et le club de la capitale devrait faire le forcing pour prolonger son numéro 7.



PSG : Il annonce le transfert de Mbappé en direct ! https://t.co/eFQMPVMLzj pic.twitter.com/EnnFjH7iNA — le10sport (@le10sport) October 11, 2023

« Cela ne serait pas une folie de le voir prolonger »

Prolongera ? Ne prolongera pas ? Sur le plateau d' El Chiringuito , Edu Aguirre a fait une grande annonce concernant l'avenir de Kylian Mbappé et un possible nouveau contrat au PSG : « Des gens très proches de Mbappé le voient proche de prolonger. Ils le voient comme un leader du club. Des proches de Mbappé considèrent que s'ils ne prolongent pas, cela serait comme une trahison au PSG. Ils disent que cela ne serait pas une folie de le voir prolonger ».

Une réponse rapide de Mbappé ?

Comme en 2022, Kylian Mbappé pourrait donc signer un nouveau contrat avec le PSG. On pourrait d'ailleurs rapidement y voir plus clair à propos de la prolongation du Français. Selon le média espagnol, le PSG s'attendrait à obtenir une réponse de Mbappé dès la qualification pour les 8èmes de finale de la Ligue des Champions.