Deschamps, la folle promesse avant son départ !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Didier Deschamps se rapproche du crépuscule de sa carrière de sélectionneur de l’équipe de France. Le coach français entamera sa 14ème et ultime saison sur le banc de touche des Bleus après le Final Four de la Ligue des nations en juin et avec au bout une quatrième et dernière Coupe du monde en 2026. Le moment où Benjamin Pavard compte lui offrir un autre sacre mondial.

Un Final Four de Ligue des nations prévu pour le mois de juin après le sacre en 2021 ainsi qu’une dernière Coupe du monde, sa quatrième et dernière après la victoire finale de 2018 et puis s’en va. En janvier dernier, Didier Deschamps a annoncé son départ de l’équipe de France après le Mondial 2026 au journal de LCI dans le cadre de l’opération Pièces Jaunes. « Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu'en 2026, la prochaine Coupe du monde, mais ça s'arrêtera là car il faut que ça s'arrête à un moment ».

«Il nous reste encore la Ligue des nations et la Coupe du monde à gagner» Par le biais d’une interview accordée à L’Équipe, Benjamin Pavard a évoqué la fin d’une aventure de 14 ans de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France. Avant de penser aux adieux du champion du monde 98 en tant que joueur et 2018 comme sélectionneur, le joueur de l’Inter et des Bleus s’est montré clair. « Il nous reste encore la Ligue des nations et la Coupe du monde à gagner. On est concentrés sur ces objectifs, on ne pense pas à l'avenir du coach ».