Départ aux États-Unis : La surprise inattendue de Didier Deschamps ?

Alexis Brunet

Dans quelques mois aura lieu la Coupe du monde et Didier Deschamps commence déjà à plancher sur la liste de l’équipe de France. Le sélectionneur connaît bien sûr la majorité des noms des joueurs qu’il emmènera avec lui aux États-Unis, mais il pourrait également se laisser tenter par quelques surprises. Matthieu Udol pourrait d’ailleurs être l’une d’entre elles.

Après 2014, 2018 et 2022, Didier Deschamps disputera en 2026 sa quatrième et dernière Coupe du monde en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Avant de participer à la compétition, le technicien de 57 ans devra d’abord constituer sa liste et il pourrait bien y glisser une ou deux surprises.

Matthieu Udol en équipe de France ? Au poste de latéral gauche, l’équipe de France ne dispose pas d’un réservoir illimité. Ils sont actuellement trois à se battre pour une place à la Coupe du monde : Lucas Digne, Théo Hernandez et Lucas Hernandez. Didier Deschamps pourrait également tenter un coup surprise en faisant appel à Matthieu Udol, le joueur du RC Lens, qui reste sur cinq passes décisives lors des six derniers matchs. Ce dernier a d’ailleurs évoqué les Bleus au micro de Ligue 1+. « Ça en parle pas mal en ce moment (de l'équipe de France) mais je suis concentré sur ce que je fais avec Lens. Il faut continuer comme ça pour pouvoir penser à cet été plus tard. »