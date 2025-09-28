Dembélé - Ballon d'Or : Ces choix insolites vont faire parler, c'est surréaliste !

Amadou Diawara

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d'Or au théâtre du Châtelet de Paris. Si la plupart des journalistes ont joué le jeu en restant juste et impartial, d'autres ont fait des choix surréalistes lorsqu'ils ont voté pour le titre de meilleur joueur de la saison 2024-2025.

Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d'Or 2025 ce lundi soir au théâtre du Châtelet de Paris. Le numéro 10 du PSG a devancé Lamine Yamal (Espagne, FC Barcelone) et Vitinha (Portugal, PSG) au classement. Plus précisément, l'international français comptabilise 1380 points, tandis que Lamine Yamal et Vitinha ont respectivement 1059 et 703 unités.

Ballon d'Or : McTominay, classé premier en Ecosse Si Ousmane Dembélé a nettement dominé le classement du Ballon d'Or, il n'a pas pour autant fait l'unanimité chez les votants. D'ailleurs, certains journalistes étrangers ont fait des choix surprenants, voire insolites lorsqu'ils sont passés aux urnes.