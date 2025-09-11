Cyril Hanouna et la mère de Kylian Mbappé : Le «coup de cœur» surprise annoncé en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Cyril Hanouna n’a jamais caché son agacement vis-à-vis de Kylian Mbappé, régulièrement critiqué dans ses émissions. Proche de Nasser Al-Khelaïfi, l’animateur semblait campé sur ses positions. Mais une rencontre inattendue avec Fayza Lamari, la mère de l’attaquant, a bouleversé son regard. Sur l'antenne de W9, Hanouna est revenu sur cet échange improbable dans un restaurant.

Pendant de longs mois, Cyril Hanouna a multiplié les piques et les critiques contre Kylian Mbappé dans son émission Touche Pas à Mon Poste. L’animateur vedette, réputé pour son franc-parler et ses prises de position tranchées, reprochait notamment à l’attaquant français une attitude jugée arrogante et son comportement au moment de son départ du PSG en 2024. Ce discours n’avait rien d’anodin : Hanouna entretient en effet des liens de proximité avec Nasser Al-Khelaïfi, président du club parisien, avec qui Mbappé a entretenu une relation tumultueuse durant ses dernières années à Paris.

Hanouna a rencontré la mère de Mbappé Mais ces derniers jours, Hanouna a eu l'occasion d'échanger avec Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé. « On a l’habitude de faire un dîner d’équipe pour fêter et commencer la rentrée. On s’est retrouvé dans le même restaurant un soir. On était tous les chroniqueurs. Je suis arrivée avec Valérie Benaïm on va vers la salle. Tout de suite, au dessus de votre épaule, j’ai vu Fayza Lamari, la maman de Kylian Mbappé. Elle vous a vu, vous avez parlé longtemps. C’était tactile, chaleureux » a révélé Géraldine Maillet. Et visiblement, le courant est bien passé entre ces deux fortes personnalités.