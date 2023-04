Cristiano Ronaldo se fait clasher, il vole à son secours

Pierrick Levallet

En plein calvaire à Manchester United en début de saison, Cristiano Ronaldo espérait pouvoir se relancer en signant à Al-Nassr. Mais en Arabie Saoudite, les choses ne se passent pas très bien pour le Portugais, qui n'échappe pas à quelques critiques. Mais malgré tout, l'attaquant de 38 ans peut compter sur le soutien de son sélectionneur.

Cette saison, Cristiano Ronaldo n’échappe pas aux critiques. Après avoir été mis au placard et être parti au clash avec Erik ten Hag, le Portugais a claqué la porte de Manchester United cet hiver pour signer à Al-Nassr. Mais les choses ne se passent pas vraiment très bien pour l'attaquant de 38 ans en Arabie Saoudite non plus. Ces derniers temps, plusieurs personnes lui sont tombées dessus.

Le calvaire continue, Cristiano Ronaldo se fait détruire https://t.co/t0ZN5L1NZT pic.twitter.com/I5jZxhYAtR — le10sport (@le10sport) April 26, 2023

Cristiano Ronaldo vit un calvaire en Arabie Saoudite

Entre gestes obscènes et frustration sur le terrain, Cristiano Ronaldo se fait remarquer pour les mauvaises raisons en Saudi Pro League. Jean-David Beauguel, qui évolue à Al-Wehda, a d’ailleurs avoué avoir été déçu par le comportement de la légende portugaise. « J'ai été un peu déçu. À la fin du match, je lui ai dit que j'étais un grand fan et lui ai demandé son maillot. Il m'a serré la main sans vraiment me regarder, d'un air très méprisant » a confié le Français à L’Equipe récemment. Mais s’il ne fait pas pas l’unanimité en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo peut néanmoins compter sur le soutien de Roberto Martinez.

«C’est un joueur avec une expérience unique»