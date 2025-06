Cristiano Ronaldo - Neymar : L’annonce lunaire !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le fils de Florian Thauvin, Alessio, partage la même date d’anniversaire que Neymar et Cristiano Ronaldo. Tout sauf un hasard pour l’ancien ailier de l’OM qui a fait en sorte auprès des médecins de l’hôpital que sa compagne accouche à temps. Mission réussie, il ne lui reste plus qu’à surclasser son père et à devenir un « phénomène » comme eux d’après Thauvin.

Cristiano Ronaldo et Neymar ont un point en commun. Non, ce n’est pas d’avoir disputé plusieurs Clasicos en Espagne au Real Madrid et au FC Barcelone. Ce n’est pas non plus d’avoir porté le brassard de leurs sélections respectives au Portugal et au Brésil ou encore d’avoir soulevé la Ligue des champions. Ils sont tout simplement nés le même jour : le 5 février avec 7 années d’écart.

«Il va naître le même jour que Cristiano Ronaldo et Neymar» Une date sacrée pour Florian Thauvin qui a livré à L’Équipe une anecdote inattendue sur la naissance de son premier enfant avec Charlotte Pirroni. « J'étais pressé d'avoir des enfants et, si j'avais pu, j'en aurais eu plus tôt. Ma femme, là-dessus, était plus mature et elle a bien géré. Pour Alessio, notre aîné, elle est entrée à l'hôpital à Monaco le 5 février 2020, à 10 heures. Moi, super content : "Il va naître le même jour que Cristiano Ronaldo et Neymar." ».