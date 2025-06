Lionel Messi : La folie pour Neymar !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Père de celui qui était censé être le successeur de Pelé pour le Brésil, Neymar Pai voit toujours en son fils un joueur hors norme. Malgré les blessures et son âgé, Neymar reste un vrai plaisir pour les yeux selon lui et il compte bien imiter les fans de Lionel Messi en payant de sa poche pour le voir jouer aussi longtemps que possible.

Du haut de ses 33 ans, Neymar semble être dans la pente descendante. Il n’y a qu’à s’attarder sur son nombre de matchs disputés depuis son départ du PSG : 19. Et pourtant, ses adieux au Paris Saint-Germain remontent déjà à août 2023. La star brésilienne a vu les blessures lui ruiner ses deux saisons, mais n’enlèvent en rien son génie.

«Quand tu le vois jouer, tu t'arrêtes et tu te dis : il est différent» C’est en effet l’observation effectuée par son père Neymar Pai au cours d’une interview avec L’Équipe où il a ciblé ses détracteurs, eux qui font partie intégrante du décor de la carrière de son fils. « Ils seront toujours là. Même quand il est blessé, on parle de lui. Le foot, c'est du divertissement ! Et Neymar c'est du "pur divertissement". Quand tu le vois jouer, tu t'arrêtes et tu te dis : il est différent. C'est pour ça que les gens paient pour le voir, et que les médias parlent de lui sans arrêt ».