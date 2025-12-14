Cristiano Ronaldo avec Wonder Woman, c'est confirmé par cette célébrité !

Amadou Diawara

Comme l'a annoncé Vin Diesel sur son compte Instagram, Cristiano Ronaldo pourrait être présent dans le film Fast and Furious X partie 2. En effet, la vedette de la saga a affirmé qu'un rôle avait été écrit pour lui. Cristiano Ronaldo devrait donc jouer avec Gal Gadot, qui est également l'héroïne de Wonder Woman.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec Al Ittihad, Cristiano Ronaldo pourrait jouer dans un film avant de mettre un terme à sa carrière sportive. En effet, CR7 pourrait avoir un rôle à jouer dans Fast and Furious X partie 2.

Cristiano Ronaldo sera à l'affiche de Fast and Furious X Sur son compte Instagram, Vin Diesel a posté une photo de Cristiano Ronaldo et lui. En légende, la vedette de Fast and Furious a confirmé que l'international portugais devrait être à l'affiche du dernier film de la saga. « Tout le monde se demandait s'il ferait partie de la mythologie Fast... Je peux vous dire que c'est bien le cas. Nous lui avons écrit un rôle... », a posté Vin Diesel.