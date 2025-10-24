«Crétin» : Pierre Ménès craque !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pierre Ménès n'a pas mâché ses mots en critiquant la nouvelle chaîne Ligue 1+, lancée au début de la saison, qu'il juge lisse et sans saveur. Critiqué pour cette sortie par un utilisateur du réseau social X, l’ancien chroniqueur du Canal Football Club a répondu sèchement.

Faute de diffuseur pour la Ligue 1, la LFP a créé sa propre plateforme pour la retransmission de la quasi-totalité des matches chaque week-end (8 sur 9, beIN Sports conservant les droits pour le dernier cette saison). Ligue 1+ a donc vu le jour en août, et le succès est au rendez-vous pour l’instant avec plus d’un million d’abonnés.

Pierre Ménès sévère avec Ligue 1+ Mais de son côté, Pierre Ménès n’est pas convaincu par le produit. « Le contenu de cette chaîne est tellement lisse… On est à la 8e journée et j’en peux déjà plus, a critiqué l’ancien chroniqueur du Canal Football Club sur YouTube. Tout est beau, tout est formidable, tous les matchs sont extraordinaires. Les gens ont des yeux, arrêtez de prendre les gens pour des cons ».