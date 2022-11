Coupe du monde 2022 : Neymar, Varane, Messi… Les infos qu’il ne fallait pas manquer aujourd'hui

La rédaction

Ça y est, la Coupe du monde 2022 a débuté au Qatar. Et pendant toute la compétition, Le 10 Sport vous propose de retrouver toutes les informations à retenir de la journée.

Le Brésil tremble pour Neymar

Le Brésil s’est imposé jeudi soir face à la Serbie (2-0), pour son entrée en lice lors de la Coupe du monde au Qatar. Malgré cette victoire, la Seleção s’inquiète pour Neymar. En effet, le joueur du PSG a été contraint de céder sa place à Antony à la 80e minute. Touché à la cheville, Neymar a passé une échographie ce vendredi après-midi et d’après les informations de L’Équipe , sa participation pour la suite du Mondial ne serait pas menacée. En revanche, le Brésil va devoir se passer de son meneur de jeu pour sa prochaine rencontre, lundi face à la Suisse, comme l'a confirmé le médecin de la sélection Rodrigo Lasmar : « Les examens ont montré une blessure au ligament latéral de la cheville droite de Neymar, ainsi qu'un petit gonflement osseux. Et une blessure au ligament médial de la cheville gauche de Danilo. (...) On peut déjà dire qu'on n'aura pas les deux joueurs pour le prochain match, mais ils restent en traitement avec notre objectif d'essayer de récupérer à temps pour cette compétition. »

Varane titulaire face au Danemark ?

Blessé avec Manchester United avant la Coupe du monde, Raphaël Varane a assisté à la victoire de l’équipe de France face à l’Australie (4-1) depuis le banc de touche. Pour autant, tout va bien pour le défenseur des Red Devils , qui « aurait pu jouer le premier match », comme l’a confié Didier Deschamps en conférence de presse ce jeudi. « Il faut qu’il soit prêt dans sa tête et dans son corps », a ajouté le sélectionneur des Bleus . Raphaël Varane pourrait donc être titulaire dès samedi, pour le deuxième match de l’équipe de France face au Danemark. « On le sent bien malgré la blessure qu'il a connue et la frayeur de rater un mondial. Il est là, serein et prêt à aider l'équipe. C'est une bonne chose de l'avoir avec cet état d’esprit. On le sent prêt à se battre avec cette équipe », a confié Hugo Lloris en conférence de presse au sujet de son coéquipier.

Nouvelles rassurantes pour Messi