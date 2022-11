Coupe du Monde 2022 : Les joueurs de Ligue 1 qui ont marqué l’histoire du Mondial

La rédaction

Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé… La Ligue 1 est bien représentée lors de cette édition de la Coupe du monde. En-dehors de ces trois joueurs du PSG, on peut également citer Jonathan David (Canada) ou bien Lovro Majer (Croatie). L’occasion de revenir sur les joueurs évoluant dans le championnat de France et qui ont marqué l’histoire du Mondial.

Pour le moment, cinq joueurs de Ligue 1 ont marqué au moins un but pendant la Coupe du monde au Qatar : Timothy Weah, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Carlos Soler et Breel Embolo. Dans l’histoire, le championnat de France a souvent été bien représenté lors des Mondiaux, à commencer par Just Fontaine en 1958. Si l’équipe de France avait terminé troisième, l’attaquant du Stade de Reims s’était distingué, inscrivant 13 buts sur l’ensemble de la compétition, un fait unique en Coupe du monde.

Michel Platini et Jorge Burruchaga

En 1982, une Coupe du monde devenu tristement célèbre en France pour la demi-finale face à l’Allemagne, Michel Platini évoluait encore à l’AS Saint-Etienne, avant de rejoindre la Juventus. Diminué par une blessure, il n’a pas pu mener les Bleus jusqu’au sacre mondial, échouant face à la Mannschaft , un fait qui s’était répété en 1986. Cette année-là, c’est l’Argentine qui s’était imposée et si beaucoup se rappellent de Diego Maradona, il ne faut pas oublier Jorge Burruchaga. Le milieu offensif du FC Nantes avait notamment été auteur d’un but et une passe décisive en finale.

Rai et Kennet Anderson

Lors de la Coupe du monde 1994, seul Rai représentait le PSG. Le meneur de jeu brésilien avait été buteur lors de la première rencontre des siens face à la Russie, mais par la suite, il avait été relégué sur le banc, perdant également le brassard de capitaine au profit de Dunga. C’est d’ailleurs en tant que remplaçant qu’il avait assisté à la victoire du Brésil face à l’Italie en finale. En demi-finale, les Brésiliens avaient dû se défaire de la Suède de Kennet Andersson. L’attaquant du LOSC avait inscrit cinq buts pendant ce Mondial, dont un face à la Bulgarie pour permettre à son pays de décrocher la troisième place.

Barthez, Henry et Blanc avec l'équipe de France

Des Bulgares tombeurs de l’Allemagne en quarts de finale. Passeur décisif pendant cette rencontre, Jürgen Klinsmann, attaquant de l’AS Monaco, n’avait pas pu empêcher la défaite de son équipe, mais avait tout de même été auteur de cinq réalisations au total. Une équipe monégasque bien représentée quatre ans plus tard, avec Fabien Barthez et Thierry Henry. En compagnie de Laurent Blanc, de retour en Ligue 1, à l’OM, après un passage au FC Barcelone, ils avaient mené l’équipe de France au premier sacre de son histoire, en encaissant seulement deux buts sur l’ensemble de la compétition.

Ronaldinho et Franck Ribéry

Un succès qu’ils n’avaient pas réussi à rééditer en 2002, année où le Brésil s’est imposé, avec dans ses rangs un joueur du PSG, Ronaldinho. Auteur de deux buts et trois passes décisives, son association avec Ronaldo et Rivaldo avait mené la Seleção jusqu’à son cinquième titre, le dernier en date. En revanche, l’équipe de France avait retrouvé la finale de la Coupe du monde en 2006. À la surprise générale, Franck Ribéry, évoluant alors à l’OM, avait été convoqué. Passeur décisif en phase de groupes contre le Togo, tout le monde se souvient bien évidemment de son but égalisateur face à l’Espagne en huitièmes de finale.

