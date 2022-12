Coupe du monde 2022 : Neymar, Hazard, Griezmann… Les infos qu’il ne fallait pas manquer aujourd’hui

La rédaction

A l'approche des huitièmes de finale, la Coupe du monde 2022 bat son plein au Qatar. Et pendant toute la compétition, Le 10 Sport vous propose de retrouver toutes les informations à retenir de la journée.

Brésil : Le père de Neymar sort du silence sur sa blessure

Touché à la cheville lors de l’entrée en lice du Brésil contre la Serbie (2-0), Neymar est encore incertain pour le reste de la compétition. Une chose est sûre, après avoir raté la rencontre face à la Suisse (1-0), le joueur du PSG sera également absent ce vendredi soir pour affronter le Cameroun (20h). Dans un entretien accordé à talkSPORT , le père de Neymar s’est exprimé sur la blessure de son fils. « Le plus important est qu'il puisse revenir sur le terrain et être à son meilleur niveau. Quand il a été blessé auparavant et qu'il est revenu, il était à son meilleur niveau. Il fera de son mieux », a-t-il déclaré, avant de se montrer optimiste quant à son retour : « Je crois que Neymar sera de nouveau sur le terrain lors du match final et qu'il fera de son mieux pour gagner la Coupe du monde avec ses collègues de l'équipe brésilienne . »



Belgique : Henry pour remplacer Martinez ?

Tenu en échec par la Croatie jeudi (0-0), la Belgique est d’ores et déjà éliminée de la Coupe du monde. Les Diables Rouges , qui avaient battu le Canada (1-0), mais s’étaient inclinés face au Maroc (2-0), n’ont pas réussi à valider leur ticket pour les huitièmes de finale. À la suite de cette élimination, Roberto Martinez a annoncé qu’il démissionnait de son poste de sélectionneur, qu’il occupait depuis 2016. D’après les informations de L’Équipe , Thierry Henry, accompagné de Thomas Vermaelen, devrait assurer l’intérim à la tête de la Belgique, voir plus. En effet, le champion du monde 1998 se verrait bien prendre la succession de Roberto Martinez de manière permanente. À moins que Louis van Gaal ne lui soit préféré ? Ce dernier a été interrogé sur cette possibilité en conférence de presse : « Si je suis intéressé par le poste de sélectionneur de la Belgique ? Je pense que la Belgique est un très beau pays avec des gens sympathiques. Et il y a une magnifique place à Knokke (station balnéaire). J'ai déjà dit que si nous devenions champions du monde, des opportunités se présenteraient. Pour l'instant, nous ne le sommes pas encore. Et si j'en crois les médias néerlandais, nous ne le serons pas non plus. Quant à la Belgique, elle a de grands joueurs, et elle aurait dû gagner le dernier match (contre la Croatie, 0-0). Mais le foot n'est pas qu'une question de technique ou de tactique, il faut aussi un peu de chance », a-t-il déclaré.



France : La composition de Deschamps contre la Pologne se dessine

Malgré sa défaite face à la Tunisie (1-0), l’équipe de France a tout de même validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, en terminant première de son groupe. Une rencontre décevante, mais qui a permis à Didier Deschamps de tirer quelques enseignements, avant d'affronter la Pologne dimanche (16h). Seule satisfaction, Ibrahima Konaté devrait tout de même laisser sa place à Dayot Upamecano aux côtés de Raphaël Varane, d’après les informations du Parisien . Dans le couloir droit, une des grosses interrogations de ce Mondial côté français, Jules Koundé devrait être préféré à Benjamin Pavard et Axel Disasi, tandis qu’à l’opposé, Théo Hernandez retrouvera son couloir gauche. Pour le reste, Didier Deschamps devrait remettre en place ce qui a bien fonctionné contre l’Australie (4-1) et le Danemark (2-1). Adrien Rabiot et Aurélien Tchouameni en double pivot devant la défense, avec Antoine Griezmann un peu plus haut. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sur les côtés et enfin Olivier Giroud à la pointe de l’attaque.



Allemagne : Griezmann apporte son soutien à Kimmich

Pour la deuxième fois consécutive, l’Allemagne ne verra pas les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Comme en 2018, la Mannschaft a été éliminée dès la phase de groupes, malgré sa victoire face au Costa Rica jeudi soir (4-2). Joshua Kimmich a dressé un terrible bilan après l’élimination de son équipe. « C'était le pire jour de ma carrière. J'ai peur de tomber dans un trou. Cela vous fait penser que ces échecs sont liés à ma personne », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Sport1 , avant d’ajouter : « Je suis arrivé en 2016, donc être associé à l'échec n'est pas quelque chose que vous voulez défendre . » Des paroles qui ont visiblement touché Antoine Griezmann, qui a apporté son soutien au joueur du Bayern Munich. « Tu es un grand joueur ! Tu seras de nouveau au sommet Joshua », a déclaré l’international français sur Twitter .

