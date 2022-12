Equipe de France : Les choix forts de Deschamps se confirment

La rédaction

Ce dimanche, l'équipe de France affronte la Pologne en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Compte tenu des trois premiers matchs de la compétition, Didier Deschamps a pu tirer plusieurs enseignements et son onze se dessine déjà. Alors que la fracture semble totale avec Benjamin Pavard, le côté droit de la défense interroge tandis que Raphaël Varane devrait débuter malgré son manque de rythme.

Les trois premiers matchs de la Coupe du monde permettent déjà de dégager plusieurs tendances pour le futur onze aligné par Deschamps ce dimanche face à la Pologne. Excepté Ibrahima Konaté, aucun remplaçant n'a tiré son épingle du jeu lors du match à la Tunisie, mais visiblement pas suffisant pour prétendre à une place de titulaire.

La défense interroge

Malgré ses deux bons matchs face à l'Australie et la Tunisie, Ibrahima Konaté devrait débuter sur le banc face à la Pologne. Le Parisien révèle que Didier Deschamps va prioriser l'expérience de Raphaël Varane pour ce match à élimination directe. Malgré son manque de rythme, le Mancunien devrait être associé à Dayot Upamecano dans l'axe de la défense. Pour le poste de latéral droit, la fracture semble totale entre le sélectionneur et Benjamin Pavard depuis la performance décevante du Bavarois face à l'Australie, Jules Koundé devrait être titularisé comme face au Danemark.

Du classique pour le reste

Hormis ces deux cas défensifs, il ne devrait pas y avoir d'autres changements face à la Pologne. Théo Hernandez est indiscutable dans son couloir gauche tandis que le milieu de terrain Rabiot / Tchouaméni / Griezmann apporte satisfaction. Sur le front de l'attaque française, le trio Mbappé / Giroud / Dembélé va également être reconduit. Titulaire face à la Tunisie, Kingsley Coman n'a pas convaincu et risque d'apporter ses qualités de percussion en seconde période. Un match à ne manquer sous aucun prétexte compte tenu de l'enjeu, d'autant plus que la dernière confrontation entre français et polonais date de 2011.