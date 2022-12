Coupe du monde 2022 : Au finish, la Corée du Sud s’offre le Portugal et file en 1/8ème

Thomas Bourseau

Alors que la Corée du Sud se devait de battre le Portugal pour espérer se qualifier en 1/8me de finale, la mission a été accomplie grâce à un but dans le temps additionnel en toute fin de rencontre (2-1). La Corée du Sud reste ainsi en course dans ce Mondial.

Le Portugal était déjà certain de terminer à la première place du groupe H avant la rencontre, mais n’avait pas pour autant lever le pied ce vendredi après-midi au moment d’affronter la Corée du Sud. En atteste le but express de Ricardo Horta à la 5ème minute de jeu. Cependant, au fil de la rencontre, la détermination sans faille coréenne s’est faite ressentir et par le biais de réalisations de Kim Young-Gwon à la 27ème minute et de Hwang Hee-Chan dans le temps additionnel de la seconde période (91ème minute), la Corée du Sud a arraché la deuxième place à l’Uruguay qui, malgré sa victoire face au Ghana ce vendredi, ne prendra pas part aux 1/8èmes de finale.