Coupe du monde 2022 : Messi pète les plombs, la vérité éclate

Arthur Montagne

C'est une scène qui avait largement été commentée. Après la qualification de l'Argentine contre les Pays-Bas en quart de finale de la Coupe du monde, Lionel Messi avait sérieusement invectivé Wout Weghorst, ce qui a grandement fait parler. Esteban Edul, journaliste qui avait interviewé La Pulga lors de cet incident, raconte les coulisses de ce coup de gueule.

Après la qualification aux tirs-au-but de l'Argentine contre les Pays-Bas en quart de finale de la Coupe du monde, Lionel Messi a perdu ses nerfs. Présent au micro de la télévision argentine, l'attaquant du PSG a poussé un gros coup de gueule, s'en prenant à Wout Weghorst. « Tu regardes qui ? Imbécile », a lancé le capitaine de l'Albiceleste. Présent derrière le micro lors de cette interview, le journaliste Esteban Edul raconte les coulisses de cet incident.

Mercato - PSG : Lionel Messi va lâcher une annonce pour son avenir https://t.co/HuETogdJpX pic.twitter.com/OTCOqsTFkn — le10sport (@le10sport) December 12, 2022

Messi dégoupille

« Après le match, ils se chamaillaient tous dans les vestiaires, et pas seulement Messi. Van Dijk s’embrouillait avec Otamendi. On aurait dit un Lanus-Banfield ou un Newel’s-Central (des derbys chauds du championnat argentin, ndlr), mais ça avait plus de gueule parce que c’étaient des stars mondiales. La colère de Messi concernait surtout la séance des tirs au but, quand les Hollandais importunaient les Argentins », explique-t-il afin de planter le décor, avant de revenir plus précisément sur le coup de gueule de Lionel Messi.

«C’est un souvenir qui va rester gravé à jamais»